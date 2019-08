Iulia Vantur, insarcinata cu Salman Khan? Ce spune fosta prezentatoare? Sigur nu te asteptai la asa ceva

iuliavantur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De cativa ani Iulia Vantur s-a mutat in India, acolo unde are o relatie cu unul dintre cei mai apreciati actori de la Bollywood, Salman Khan. Fosta prezentatoare a marturisit ca desi nu-si doreste atat de mult sa se casatoreasca, nu acelasi lucru il poate spune despre venirea pe lume a unui copil. Iulia Vantur a renuntat la viata din Romania, inclusiv la cariera de prezentatoare, si s-a mutat in India, de dragul iubitului ei, celebrul actor Salman Khan. Acolo insa nu a stat degeaba si si-a exploatat talentul actoricesc, dar si cel de cantareata, iar acum calatoreste prin toate colturile lumii. Iulia Vantur despre ultima perioada in India: "In momentul cand te vezi asa dezgolit te panichezi putin!&quo ...