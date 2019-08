Iulian Fota: Cand vorbim de complicitati intre ofiteri din MAI, clanuri si politicieni, ce poate sa faca Raed Arafat? Interviu

Ministerul de Interne este o institutie "sub apa" in acest moment, iar "valul de incompetenta, de complicitate, de prostie creste in forta, riscand sa spulbere tot", afirma Iulian Fota, invitand partidele si pe presedintele Iohannis sa ia toate masurile pentru ca institutiile statului sa isi recapete credibilitatea.