Iulian Fota, despre jocurile politice de la Bruxelles si riscurile pentru Romania Interviu

Clasa politica de la Bucuresti este obligata, de dragul intereselor Romaniei, sa nu transfere acasa polarizarea familiilor politice de la Bruxelles, altfel "ne vom transforma in niste anexe are marilor tari europene care isi disputa diferitele bucati de Europa si formatul pe care ea trebuie sa il imbrace in viitor", spune Iulian Fota, expert in probleme de securitate nationala si fost consilier prezidential.