Iuliu Muresan ar putea prelua functia de presedinte la FC Hermanstadt

Iuliu Mureşan, omul care a condus CFR Cluj timp de 17 ani, de pe vremea în care clubul fusese preluat de Arpad Paszkany, e gata să se întoarcă în Liga 1 Betano. El fusese îndepărtat în octombrie anul trecut, după neînţelegeri cu actualii acţionari, în special cu Neluţu Varga, potrivit mediafax.

Conform Fanatik, fostul număr unu al trupei din Gruia s-a înţeles cu cei de la Hermannstadt. Va fi preşedintele formaţiei nou promovate în prima ligă, dar care are emoţii în privinţa menţinerii aici, acum fiind pe locul şase în play-out (poziţie de baraj), cu 17 puncte.

Teodor Birţ, preşedintele celor de la Hermannstadt, a confirmat pentru ProSport negocierile cu Iuliu Mureşan. "Într-adevăr avem discuţii cu domnul Mureşan. Va veni într-o funcţie de execuţie. Nu e finalizată discuţia, am început-o, continuă astăzi şi sper să o încheiem cât se poate de repede pentru că-l aşteptăm. De acum trebuie să vină, să ne ajute şi pentru a încheia anul acesta bine, a scăpa de retrogradare şi pentru a forma o echipă competitivă pentru sezonul următor", a spus Teodor Birţ pentru ProSport. "Avem nevoie de oameni cu experienţă, cum este domnul Mureşan şi sunt convins că venind alături de noi va fi un plus. Ne bucurăm să ajungem cu dânsul la un consens, un om cu asemenea performanţe în cupele europene...Doreşte să ne ajute şi are ambiţiile sale personale. Suntem un club tânăr şi dorim să creştem împreună", a mai spus Birţ.