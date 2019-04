Iurie Leanca, candidat al Pro Romania la europarlamentare, recunoaște: George Soros mi-a dat un milion de dolari

Iurie Leancă, candidat pe lista Pro România pentru alegerile europarlamentare și fost premier al Republicii Moldova, recunoaște deschis faptul că a primit un milion de dolari de controversatul om de afaceri George Soros. El susține că banii aceștia i-a cerut pentru Ministerul Educației din Republica Moldova.

Citește și: Mihai Tudose replică DEVASTATOARE pentru Carmen Dan: 'Nu intra în dialog cu prostul, că se dezgheață și te inundă'

„Nu am o problemă cu Maia Sandu. Am susținut-o foarte mult pe vremea când era ministru al Educației, inclusiv cu bani de la Soros. Când am fost la el în apartament la New York el mi-a zis „Cu ce pot să ajut. Îți dau un milion de dolari”. Eu am zis pentru educație. O parte din bani s-au dus pentru specialiștii care au lucrat la curriculă, iar ală parte pentru clase moderne în 11-12 școli din R.Moldova selectate de Fundație.

Moderatorul emisiunii a ținut să precizeze: „Dvs ați fost acasă la Soros?”

Iurie Leancă: Da, pe vremea când eram prim-ministru.

Moderatorul Vasile Munteanu: Mă gândeam că vă vor sări în cap…. socialiști vor sări ca arși.

Iurie Leancă: De ce? A făcut el ceva rău aici, în R.Moldova? R.Moldova ar trebui să îi zică un mare mulțumesc acestui filantrop. Sute sau chiar mii de tineri au beneficiat de sprijinul lui Soros, aici în R.Moldova. Și nu mă refer doar la burse…”, a explicat Iurie Leancă, în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova, transmite deschide.md.