Ivan Perisici a ramas fara ceasuri in valoare de 80.000 de euro dupa ce i -a fost spart apartamenul

Ivan Perisici spune ca i-a fost spart apartamenul si i-au fost furate trei ceasuri in valoare de peste 80.000 de euro Jucatorul croat al echipei Inter Milano a depus o plangere la politie, in care sustine ca i-a fost spart apartamentul si i-au fost furate trei ceasuri in valoare de peste 80.000 de euro, informeaza presa italiana. Perisici locuieste la etajul 19 al unui imobil de lux din cartierul Garibaldi al orasului Milano. Fotbalistul nu stie exact cand s-a intamplat spargerea si a afirmat ca a vazut ultima data ceasurile la finalul lunii mai. El a depus plangerea joi, c ...