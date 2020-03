IZBUCNIREA unui fost sportiv din SINGURA TARA europeana care nu e lovita de COVID - 19: Cum sa oprești economia pentru o gripa

Belarus este una dintre ţările care au ales să nu ia încă măsuri în privinţa pandemiei de coronavirus. Ieri, în Belarus s-au disputat meciuri de fotbal cu o mulţime de oameni pe stadioane.

Vasili Hamutovski (41 de ani), fost portar al FCSB, CFR Cluj şi Petrolul, s-a întors în ţara natală, Belarus. Hamutovski spune, într-un interviu acordat cotidianului Gazeta Sporturilor, că în Belarus "viaţa se desfăşoară normal", chiar dacă până acum au fost raportaţi peste 70 de bolnavi de COVID-19, conform Mediafax.

"La noi tocmai a început campionatul. Am câştigat Supercupa pe 4 martie, apoi am mai câştigat două meciuri din nou sezon al Cupei, iar vineri seară am avut primul meci de campionat. Am făcut 1-1 acasă cu o nou-promovată. Dar măcar am luat un punct, în timp ce celelalte 3 echipe tari din prima ligă au luat bătaie.

Noi nu prea ne temem de pandemia asta. N-au mai fost virusuri din astea gripale? Au mai fost, unele poate mai agresive. Nu sunt medic, poate greşesc şi îmi cer scuze dacă o fac, dar mi se pare o exagerare tot ce se întâmplă acum în lume. Cum să opreşti economia mondială pentru o gripă?

Dar nu poţi opri totul în loc din cauza unui virus! Asta e părerea mea, părerea unui om obişnuit. În acelaşi timp, îi respect pe cei care cred altceva şi acţionează altfel. Suntem liberi să ne decidem viaţa.

Pentru că şi aici, la noi, peste tot sunt îndemnuri la respectarea normelor de igienă, la TV oamenii sunt sfătuiţi să se spele des pe mâini, să aibă grijă etc. Asta zic şi eu: ocupaţi-vă de igienă, dar nu opriţi economia! Altfel, poate vor muri mai multi de foame decât de virus. Peste câteva luni ar putea fi milioane de oameni fără joburi, deci fără bani de mâncare. Asta o să fie bine? Nu cred.

Mie nu mi se pare că oamenii s-au schimbat. Ne vedem de viaţă, pentru că statul nu ne impune nimic, izolare sau altceva. Sigur, nici nu te forţează să ieşi pe stradă sau la muncă dacă nu te simţi confortabil. Uite, de exemplu, cine nu vrea să îşi ducă zilele astea copiii la şcoală e liber să îi ţină acasă. Nu s-au închis şcolile, dar nici nu eşti obligat să duci copiii. Fiecare face cum simte că e mai bine. Pe străzi nici nu vezi mulţi oameni purtând mască de protecţie", a spus Vasili Hamutovski.