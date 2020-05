Izolare la domiciliu pana pe 1 iunie in Marea Britanie

Izolarea la domiciliu nu va fi ridicata in Marea Britanie in perioada imediat urmatoare, a declarat duminica seara prim-ministrul Boris Johnson, care a prezentat un plan de a relaxa gradual unele dintre masurile care au dus la inchiderea celei mai mari parti a economiei britanice timp de aproape sapte saptamani deja, relateaza Reuters. Cel mai probabil masura izolarii la domiciliu va fi pastrata pana pe data de 1 iunie.

"Desi am realizat progrese pentru a satisface cel putin anumite conditii pe care le-a fixat, nu le-am indeplinit pe toate. Nu a venit deci momentul sa punem pur si simplu capat, in aceasta saptamana, izolarii", decretate la sfarsitul lui martie, a declarat Boris Johnson.

Acesta a mai precizat si ca doreste o redeschidere a magazinelor si scolilor primare "cel mai devreme la inceputul lui iunie" si a unor baruri si restaurante la inceputul lui iulie. El a mai anuntat ca doreste sa instituie in curand "o carantina pentru persoanele care intra in tara cu avionul".

De luni, cei care nu pot lucra de acasa vor fi incurajati activ sa mearga la serviciu, iar de miercuri oamenii vor putea sa faca sport oricat doresc in aer liber, cu conditia sa respecte regulile de distantare. "Puteti sta la soare in parcul dumneavoastră local, puteti conduce in alte destinatii, puteti chiar sa faceti sport, cu conditia sa fie cu membrii propriei gospodarii", a mai precizat premierul Boris Johnson.

Noi declaratii sunt asteptate in curand, in special de comunitatea romana, in urma aparatiei in presa de sambata din Marea Britanie a conditiei de obligativitate a carantinarii/ izolarii la dimiciliu a tuturor persoanelor ce sosesc in Marea Britanie.

Speranta Anghel