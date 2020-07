Izolarea și carantina, redefininte in proiectul de lege elaborat de Guvern. DOCUMENT

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a dat detalii luni din proiectul de lege, adoptat de guvern, privind carantinarea și izolarea persoanelor în contextul unei pandemii. Potrivit actului normativ, care urmează să fie trimis Parlamentului pentru aprobare, termenul ”izolare” se va referi la persoanele bolnave sau infectate, termenul ”carantina persoanelor” se va […] The post Izolarea și carantina, redefininte în proiectul de lege elaborat de Guvern. DOCUMENT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.