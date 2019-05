Izvorul tamaduirii: Ce nu ai voie sa faci sub nicio forma in aceasta zi

izvorul tamaduirii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In prima vineri de dupa Pasti, crestinii praznuiesc Izvorul Tamaduirii. In aceasta zi, preotii sfintesc apa, pentru izbavirea de pacate si farmece. Traditia populara spune ca sarbatoarea este norocoasa si spornica pentru sapatorii de fantani, caci numai in aceasta zi apele sunt mai zgomotoase si zbuciumate, astfel ca zgomotul apei ii ajuta pe fantanari sa gaseasca repede o sursa de apa in gradina casei ori in zone de deal si campie. Vinerea Mare. Semnificatii si traditii. Denia Prohodului. Ce trebuie sa faci in Vinerea Mare ca sa fii sanatos In ziua de vineri nu se face nici o treaba casnica. Nu se spala si nici nu se calca rufe. Se spune ca cine respecta acest obicei, va avea un loc asigurat in R ...