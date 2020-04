Izvorul Tamaduirii. Slujba Sfantei Liturghii, oficiata de IPS Teodosie la Manastirea Dervent (galerie foto+video)

În Vinerea din Săptămâna Luminată, Biserica Ortodoxă prăznuiește Izvorul Tămăduirii.La Mânăștirea Dervent din județul Constanța, an de an, fețele bisericești și credincioșii vin în număr mare pentru a se ruga și a lua agheasmă.În acest an, însă lucrurile nu au mai fost la fel, dată fiind pandemia de coronavirus, credincioșii nemaifiind prezenți în număr mare pentru a lua agheasmă.De praznicul Izvorului Tămăduirii, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Dervent.Originea acestei sărbători se află în legenda unei minuni care s-ar fi petrecut lângă un izvor de lângă Constantinopol. Potrivit tradiției, un orb și-ar fi recăpătat vederea spălându-se pe ochi cu apa acestuia. Aici orbul ar fi ajuns călăuzit de viitorul (la acea vreme) împărat al Bizanțului Leon I (457- 474) – căruia îi ceruse apă – împăratul la rândul lui călăuzit și îndemnat fiind de glasul Maicii Domnului. Ajuns mai târziu în scaunul împărătesc, Leon I a construit la locul respectiv o biserică din zid[.În această zi, în lăcașurile de cult după Liturghie, se face sfințirea aghesmei mici. În unele locuri există credința ca cei care beau aceasta sunt protejați de boli și duhuri rele pentru un an și se înzdrăvenesc. De asemeni uneori se mai păstrează obiceiul preoților de a merge în aceasta zi la izvoarele de apă pentru a le sfinți și, a le proteja de secare sau de adăpostirea duhurilor rele în preajma lor. De asemeni în unele zone prelații merg și fac stropirea caselor enoriașilor cu agheasma mică.În tradiția populară, Izvorului Tămăduirii este pentru săpătorii de fântâni cea mai spornică din an, deoarece apele sunt zbuciumate și zgomotoase, fiind mai ușor de găsit, scrie wikipedia.org.