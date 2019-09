Jador de la Puterea Dragostei ar fi lasat insarcinata o bruneta focoasa! "Sunt iubita oficiala"

Jador de la Puterea Dragostei ar fi lasat insarcinata o bruneta focoasa. Tanara a confirmat totul intr-un live pe Facebook-ul lui Mircea Nebunu.

O bruneta in varsta de 21 de ani, din Pitesti, sustine ca ar fi iubita lui Jador de la Puterea Dragostei si ca ar fi insarcinata cu el.

Mircea Nebunu a transmis live imagini cu frumoasa bruneta, acolo unde confirma ca este iubita oficiala si ca ar fi lasat-o insarcinata. Ba mai mult decat atat, in video a fost aratata si conversatia dintre Jador si tanara.

Mesajul lui Mircea Nebunu pentru Jador de la Puterea Dragostei

¨Jador de la Puterea Dragostei, ai lasat-o pe fata asta gravida. Te asteptam aici sa o iei. Ai lasat-o aici. Macar raspunde la telefon. Da, este iubita lui. Uite ce frumoasa este, el a lasat-o gravida si a blocat-o pe telefon. Te asteapta aici sa bei o cafea. Vrei sa scapi de ea si o arunci aici in gradina mea. Ai zis ca ajungi in doua ore si nu ai mai venit. Uite mesajele, dovada. E fata frumoasa, are 21 de ani si Jador a lasat-o gravida si nu mai vrea sa vorbeasca cu ea.", a spus Mircea Emil, cunoscut drept Mircea Nebunu, intr-un live pe Facebook.

Tanara bruneta sustine ca este iubita oficiala a lui Jador de la Puterea Dragostei

"Nu glumesc, sunt iubita oficiala. Eu sunt cuminte, el nu", a spus tanara bruneta.

Momentan nu se stie daca este cu adevarat insarcinata cu Jador de la Puterea Dragostei, ori a fost doar o razbunare din partea fetei, parasita intr-un renumit local din cauza unei dispute prin mesaje. Asteptam sa vedem daca este iubita oficiala si daca se confirma presupusa sarcina.

