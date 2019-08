Jaf ca in filme! Hotii au spart monetaria nationala a Mexicului si au furat milioane de euro

banca mexic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Indivizi inarmati au furat sute de monede comemorative din aur, in valoare de peste 2 milioane de dolari, dintr-un sediu din Ciudad de Mexico al Casa de Moneda, monetaria nationala a Mexicului, a anuntat politia, potrivit postului BBC News preluat de mediafax. Doi indivizi au amenintat agentii de securitate de la un sediu al monetariei mexicane, reusind sa fuga cu peste 1.500 de monede aflate intr-un seif care era deschis. Atacatorii au plecat pe motociclete inainte ca politia sa ajunga la locul faptei. Nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului care a avut loc marti. Autoritatile suspecteaza ca unii dintre angajatii monetariei au fost implicati in jaf, relateaza cotidianul La Vanguardia. Monede ...