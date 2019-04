Jaf colosal la Braila! Hotii au spart luneta unui bolid intr-un timp record. Cati bani au fost furati

Jaf google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jaf armat la Braila, in plina zi! 500.000 de lei au disparut fara urma dintr-o masina de lux. Pagubitul a poposit pentru aproximativ 2,3 minute pe o strada, moment in care hotii au actionat. Din declaratiile avocatului familiei, se pare ca cei doi hoti s-au folosit de un pistol pentru a sparge geamul masinii, urmand ca in cateva secunde, sa ridice geanta cu suma uriasa pe care pagubitul urma sa o depuna la banca. Potrivit digi24, jaful s-a petrecut in plina zi, in cartierul Lacu-Dulce din Braila. Atat pagubitii, cat si vecinii sunt socati de cele intamplate, iar acestia banuiesc ca cei doi hoti surprinsi de camerele de supraveghere stiau atat de banii care se afla in portbagaj, dar si de miscarile pe care ...