Jaf la o banca din Vrancea. Anunț – surpriza facut de poliție

UPDATE Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea au anunţat că, în urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că din bancomatul distrus în cursul nopţii în comuna Păuneşti nu au fost sustrase sume de bani. Polițiștii din Vrancea au instituit, sâmbătă dimineața, filtre în județ în încercarea de a-i găsi pe autorii unui jaf comis la