Jaf la Targoviste: Un adolescent cu cagula pe fata a amenintat o vanzatoare cu cutitul

Un adolescent cu cagula pe fata a intrat intr-un magazin din Targoviste si a amenintat vanzatoarea cu un cutit, reusind sa fure peste 1.000 de lei, in timp ce altul era atent ce se intampla in jur. Politistii au retinut doi minori, de 14 si 16 ani, care sunt suspecti in acest caz.