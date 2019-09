JAGUAR I-PACE DISPONIBIL PENTRU TEST DRIVE LA EXCLUSIV AUTO

JAGUAR I-PACE, primul SUV Jaguar 100% electric, poate fi testat la showroom-ul Exclusiv Auto in incepand cu luna septembrie. Noul model, este disponibil spre vânzare la Exclusiv Auto, dealer-ul Jaguar Land Rover din Constanta, iar prețul de pornire este de 65.500 euro + TVA.Jaguar I-PACE, având configuraţia cu 5 locuri, este o dovadă clară a planurilor Jaguar privind îmbinarea de tehnologii inovatoare și materiale tradiționale, care întruchipează viziunea Jaguar în materie de vehicule de lux cu propulsie electrică. În plus, I-PACE demonstrează cât de mult spațiu interior oferă designul cu cabină avansată și grupul motopropulsor electric Jaguar.I-PACE prezintă noua abordare Jaguar privind interfața intuitivă a comenzilor, în stilul cabinei de pilotaj, întâlnită la aeronave. Filosofia de design pune accent pe amplasarea ergonomică a comenzilor și pe tehnologia care presupune implicarea șoferului. Jaguar I-PACE oferă performanțele dinamice și răspunsul pentru care este renumit un Jaguar.Tracțiunea integrală asigură o manevrabilitate perfectă pe toate suprafețele și în toate condițiile de vreme. Răspunsul este imediat, iar sistemul asigură un control excepțional al distribuției cuplului față-spate și răspunde prompt la comenzile șoferului, condițiile de deplasare și caracteristicile vehiculului.I-PACE vine echipat cu o baterie litiu-ion de ultimă generație de 90 kWh\ și oferă o performanță de 0-100 km / h în 4,8 secunde, o autonomie de 480km (ciclu WLTP) și încărcare de la 0 până la 80% în 40 de minute (100kW DC). Modelul I-PACE este propulsat de două motoare electrice, acţionate sincron, cu magneţi permanenţi, integrate în punţile faţă şi spate. Cele două dezvoltă o putere de 400 CP şi un cuplu de 696 Nm. Pentru acestea sunt disponibile variantele de echipare SE, SE şi HSE.Jaguar I-PACE a fost desemnată Mașina Anului în cadrul competiției European Car of the Year Awards 2019. Acesta este primul an când Jaguar a câștigat premiul râvnit de întreaga industrie, la nivel european.Juriul European Car of the Year este compus din 60 de jurnaliști de profil din 23 de țări, iar premiul recunoaște inovația tehnică, designul, performanța, eficiența și raportul calitate preț.Proiectat și dezvoltat în Marea Britanie, Jaguar I-PACE cunoaște un adevărat succes de vânzări la nivel mondial, cu peste 8.000 de livrări către clienți până în prezent - 75% dintre acestea în Europa*.Nimic nu se compară cu aspectul pe șosea sau felul în care se conduce I-PACE. Acesta a fost proiectat pentru a maximiza toate avantajele unui motor cu propulsie electrică și ale unei arhitecturi din aluminiu, dovedind performanța unei mașini sport și utilitatea unui SUV.I-PACE a primit 55 de premii la nivel mondial de la lansarea sa, în urmă cu un an, printre care și Mașina Anului în Germania, Norvegia și Marea Britanie, EV of the Year oferit de revista TopGear, Mașina Verde a Anului în China și ECOBEST Award oferit de Autobest.