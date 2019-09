Jair Bolsonaro denunta ingerinta lui Michelle Bachelet impotriva Braziliei

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a denunţat miercuri "ingerinţa", "în linia" preşedintelui francez Emmanuel Macron, a Comisarului ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, "în afacerile interne şi suveranitatea" Braziliei, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Într-o postare pe Twitter, el o acuză pe Bachelet, care a vorbit despre o "diminuare a spaţiului democratic" în Brazilia, că "se amestecă împotriva Braziliei în agenda de drepturi ale omului" apărându-i pe "bandiţii care ne atacă curajoşii noştri poliţişti civili şi militari"."În aceste ultime luni am observat o diminuare a spaţiului civic şi democratic, caracterizată de atacuri împotriva apărătorilor drepturilor omului, restricţii impuse activităţii societăţii civile", a declarat Michelle Bachelet, în conferinţă de presă la Geneva.Ea a vorbit şi despre o "creştere" a numărului de persoane ucise de poliţişti în Brazilia sub preşedinţia extremei-drepte, subliniind că această violenţă îi afectează de o manieră disproporţionată pe afro-brazilieni şi pe locuitorii favelelor.Evocând-ul pe Macron, preşedintele brazilian face referire la disputa pe care o are cu preşedintele francez de două săptămâni, asupra unei cu totul alte chestiuni: incendiile care devastează regiuni întregi din Amazonia, calificate drept "criză internaţională" de către Franţa.Înaintea oricărei discuţii cu Parisul, Bolsonaro cere ca Macron "să retracteze" afirmaţiile privind caracterul internaţional al prezervării Amazonului. Brazilia vorbeşte mereu de "Amazonia" sa, în legătură cu suprafaţa de 60% din uriaşa pădure tropicală pe care o găzduieşte