Jair Bolsonaro, președintele Braziliei, a fost confirmat pozitiv cu virusul COVID-19! Care este stare lui de sanatate

Președintele Jair Bolsonaro a fost infectat cu virusul COVID-19. Pentru că prezenta anumite simptome specifice a fost supus unui test al cărui rezultat a ieșit pozitiv. Potrivit The Guardian, președintele Braziliei a început să prezinte unele simptome specifice coronavirusului. Jair Bolsonaro i-a declarat unui jurnalist că are febră de 38 de grade C și că […]

