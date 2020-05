Jandarmeria Romana: Declarația pe proprie raspundere poate fi scrisa de mana și refolosita

Declaraţia pe propria răspundere obligatorie pentru justificarea deplasării între localităţi poate fi scrisă şi de mână, cu respectarea elementelor din formularul tip dat publicităţii. În cazul în care o nouă deplasare respectă acelaşi traseu, atunci aceasta poate fi refolosită şi în alte zile, tăind cu o linie data precizată iniţial şi completând noua dată din […] The post Jandarmeria Română: Declarația pe proprie răspundere poate fi scrisă de mână și refolosită appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.