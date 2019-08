Jandarmi implicati in alt scandal: Au fost amenintati cu moartea si atacati cu ranga, in timpul interventiilor

Jandarmi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jandarmii din Galati au fost amenintati cu moartea si atacati cu ranga in timpul unor interventii care au avut loc in ultimele 24 de ore, unul dintre barbatii recalcitranti reusind sa loveasca masina de serviciu a oamenilor legii. Primul incident a avut loc intr-un bar din Galati, unde echipajul de jandarmi a fost trimis sa linisteasca mai persoane care consumau alcool in fata barului si vorbeau foarte tare, deranjand vecinii. Unul dintre participanti a facut scandal cand jandarmii i-au cerut sa intre in bar si a fost dus la masina de interventie pentru a fi legitimat. Barbatul a lovit, insa, autospeciala jandarmilor, provocand-i daune, apoi scandalul a continuat la sectia de Politie unde scandalagiul, impreu ...