Jandarmul Florin Cioanca si fetita de trei ani au murit in 2017 intr-un accident socant! In masina se afla si sotia insarcinata! Ea a scapat cu viata si...

Sotia jandarmului care a murit in 2017 intr-un accident de circulatie petrecut in Brasov simte acum un strop de fericire dupa tragedia care i-a lovit familia. David, baietelul care nu a mai apucat sa isi cunoasca tatal, a implinit recent un an, iar familia i-a organizat o petrecere. Claudia Cioanca i-a transmis si un mesaj emotionant baietelului sau: "La multi ani! Ce pot sa-ti doresc mai mult decat ce a pregatit deja Dumnezeu pentru viata ta, dar stiu ca tot ce a pregatit pentru tine, in spatele oricarui lucru se afla dragostea Sa! Fii binecuvantat! El sa-ti calauzeasca pasii si sa-ti indeplineasca dorintele. De ziua ta m-am gandit sa iti daruiesc cel mai dragut cadou din lume, i ...