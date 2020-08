Japonia: 75 de ani de la bombardamentul nuclear de la Hiroshima

Japonia aduce un omagiu victimelor bombardamentelor atomice americane de la Hiroshima prin organizarea joi a unei ceremonii de marcare a 75 de ani, anul acesta la o scară mai redusă din cauza pandemiei noului coronavirus, transmite dpa. Aproximativ 880 de persoane, inclusiv supravieţuitori ai bombardamentelor, prim-ministrul Shinzo Abe şi reprezentanţi din peste 80 de ţări vor participa la evenimentul anual organizat la Hiroshima, în vestul Japoniei. O bombă atomică a fost lansată de bombardierul american Enola Gay deasupra Hiroshimei pe 6 august 1945, ucigând instantaneu zeci de mii persoane, în mare parte civili. Foto: (c) U.S. Air Force/Handout via REUTERS Până la sfârşitul anului 1945, aproximativ 140.000 de persoane, inclusiv zeci de mii de coreeni şi persoane de altă naţionalitate au murit din cauza bombardamentului şi a efectelor sale ulterioare. Foto: U.S. National Archives and Records Administration/Handout via REUTERS La 9 august 1945, o altă bombă atomică a distrus oraşul Nagasaki din sud-vestul Japoniei, unde aproximativ 74.000 de oameni au murit acolo până la sfârşitul anului. Foto: (c) Lawrence Berkeley National Laboratory/Handout via REUTERS Mii de supravieţuitori continuă să fie afectaţi de efectele ulterioare ale atacurilor. Supravieţuitorii au cerut guvernului japonez să ratifice Tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare, adoptat de 122 de ţări în iulie 2017. În mai 2016, Barack Obama a vizitat oraşul Hiroshima, devenind primul preşedinte american care a vizitat locul primului atac nuclear. Sursa foto: theconversation.com "Îmi voi aminti cum i-am salutat pe hibakusha (termenul pentru persoanele afectate de bombardamentele atomice n.r.) care poartă cu ei amintirile acelei zile", a declarat Barack Obama. "Ca întotdeauna, ei ne cheamă să nu renunţăm niciodată la căutarea noastră de a obţine pacea şi o lume în care miracolele ştiinţei sunt valorificate pentru a construi, nu pentru a distruge", a spus el. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)