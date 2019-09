Japonia a semnat un acord comercial cu Statele Unite. Ce taxe se vor elimina

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Japonia va elimina tariful de 15% la importurile de vin din SUA in cinci pana la sapte ani, pe baza unui acord comercial bilateral care se preconizeaza sa fie semnat la sfarsitul lunii, anunta publicatia Nikkei. Acordul va reduce pretul vinului american in Japonia cu aproximativ 10%, ceea ce il va avantaja in competitia cu importurile europene si va oferi consmatorilor mai multe optiuni. Vinul european se bucura deja de un statut non-tarifar obtinut printr-un pact economic Japonia-UE, care a intrat in vigoare in acest an. Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe si presedintele SUA, Donald Trump, au convenit asupra unui cadru general comercial la sfarsitul lunii august, cei doi lideri fiind asteptati sa incheie un acord formal la sfarsi ...