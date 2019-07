Japonia introduce notiunea de weekend prelungit, de trei zile

Japonia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Japonezii au realizat ca un angajat obosit este un angajat neproductiv! Si au gasit o solutie care multumeste pe toata lumea. Asa se face ca din ce in ce mai multe companii au renuntat la saptamana de lucru de 5 zile. Angajatii lor muncesc 4 zile pe saptamana, 10 ore pe zi si au un weekend de trei zile. Asta in timp ce salariile le-au ramas intacte. Japonia e recunoscuta pentru programul strict de la locul de munca. Insa, lucrurile sunt pe cale sa se schimbe. In ultima perioada, tot mai multe companii au decis sa implementeze un program de lucru mult mai flexibil. Vezi si: Iesenii cu studii liceale si profesionale isi gasesc cel mai usor un loc de munca Practic, sa le ofere o zi in plus de odihna ...