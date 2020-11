Japonia l-a proclamat in mod oficial pe printul Fumihito, fratele mai mic al imparatului, drept mostenitor al Tronului Crizantemei

Japonia l-a proclamat in mod oficial pe printul mostenitor Fumihito - care foloseste dupa casatoria sa din 1990 titlul de printul Akishino - drept ocupantul primului loc in ordinea de succesiune la Tronul Crizantemei, duminica, la un an si jumatate dupa ce fratele lui mai mare, Naruhito (foto), a devenit imparat, dupa abdicarea tatalui lor, Akihito, informeaza DPA.