Japonia: La Tokyo circula un trenul uimitor numit Laview, proiectat sa ofere senzatia ca te afli in camera de zi - FOTO

Pasiunea Japoniei pentru trenuri de mare viteză continuă să producă modele uimitoare, un exemplu fiind trenul pentru navetă Laview al operatorului Seibu Railway, proiectat să ofere pasagerilor senzaţia că se află într-o cameră de zi, care a intrat în circulaţie la Tokyo în luna martie, relatează CNN. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Japonia se află la ani lumină distanţă când vine vorba despre trenurile de mare viteză, iar cel mai nou tren nu este o excepţie. Proiectat de arhitectul Kazuyo Sejima, deţinător al unui premiu Pritzker, seria Seibu 001, cunoscută sub numele "Laview," este o creaţie uimitoare. Laview are un exterior argintiu, care reflectă lumina, proiectat să se integreze în peisaj în timp ce traversează oraşul către munţi. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Ferestrele uriaşe ale trenului oferă pasagerilor imagini panoramice extraordinare de-a lungul drumului. În interior, Laview este dotat cu scaune galbene cu tetiere ajustabile şi cotiere confortabile, ”care oferă senzaţia că te afli în camera de zi”. Lumina plăcută, care se ajustează pe parcursul zilei, a fost proiectată pentru a crea o atmosferă relaxantă pentru navetişti. Laview este primul tren proiectat de Sejima, care a fost însărcinat să vină cu un concept ”nemaivăzut”, care să dea tonul pentru viitoarele creaţii ale companiei. ”Cea mai evidentă diferenţă este că trenul poate circula în locuri diferite. Acest tren traversează oraşul către munţii Chichibu şi am crezut că ar fi plăcut să poată răspunde şi integra în mediul înconjurător. De asemenea, am dorit să creez un tren care să dea senzaţia că este o cameră de ...