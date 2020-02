JAPONIA ne-a 'IERTAT' pentru sfidarea PSD de a-l LASA cu ochii in soare pe premierul japonez - Ce spune un deputat UDMR

Deputatul UDMR Biró Rozália, preşedinte al Comisiei de politică externă din Camera Deputaţilor, a afirmat joi, într-o conferinţă de prezentare a bilanţului activităţii în 2019, că restabilirea dialogului bilateral cu Japonia, după un an şi jumătate de "tăcere", reprezintă unul dintre rezultatele înregistrate în cursul anului trecut, potrivit Agerpres.

Rozalia Biro a menţionat că a avut ocazia să se întâlnească în cursul anuluit trecut cu ministrul egalităţii de gen al guvernului nipon, cu omologul ei în parlamentul japonez şi cu preşedintele grupului de prietenie româno-japonez.

"Consider că este al doilea cel mai important succes al meu în 2019, nu că am fost primită, ci pentru că am reînnodat relaţiile, după un an şi jumătate de lipsă totală de dialog între România şi Japonia, având în vedere cum a fost primit premierul Japoniei în ianuarie 2017 la noi, vă amintiţi. Nu s-a trimis nicio scrisoare de scuze din partea Guvernului sau Parlamentului. Din ianuarie 2017 până la vizita mea, în august 2019 nu a fost niciun dialog. După acest moment, s-a reînceput dialogul dintre România şi Japonia, enorm de important", a subliniat Biro.



De asemenea, ea a mai menţionat în privinţa activităţii sale în cursul anului trecut şi un document semnat de femeile politicieni cu atribuţii în politica externă, de apărare şi securitate din mai multe ţări europene. "Declaraţia semnată chiar pe 8 martie 2019, la Bucureşti, de 23 de doamne politicieni parlamentari se referă la 5 D Vision, bazată pe: dialog, democraţie, diplomaţie, dezvoltare şi apărare (defence, în engleză). Eu consider că este una dintre realizările mele cele mai importante în anul 2019 şi că trebuie să avem vizibilitate şi în acest domeniu", a spus Biró Rozália.

Deputatul UDMR a amintit că la acea conferinţă din 8 martie 2019, în Bucureşti, au participat 350 de parlamentari din state membre şi nemembre, din 39 de ţări.



"Am avut iniţiativa şi mă bucur că s-a pus în practică primul pas făcut, anume de a avea o întâlnire separată în cadrul reuniunii cu toate doamnele parlamentare care lucrează în politica externă, de apărare şi securitate şi să adoptăm o declaraţie comună. Am adoptat un document semnat de toate doamnele politicieni care au participat, prin care ne angajăm să ne asumăm un rol mai activ în domeniul de securitate, apărare şi politică externă a UE, precum şi să facilităm, în limita posibilităţilor noastre, participarea mai multor femei în acest domeniu, care nu se poate spune că este caracteristic femeilor politicieni", a precizat Biro.



În contextul Preşedinţiei Consiliului UE asigurată de România, Biro Rozalia a prezentat anul trecut activitatea parlamentare a României în perioada mandatului Preşedinţiei, la o reuniune interparlamentară ce a avut loc la Bruxelles, în faţa comisarului de vecinătate şi lărgire, Johannes Hahn şi a lui Michel Barnier, negociatorul şef al UE.



Biro Rozalia a mai avut în 2019 alte 15 delegaţii peste hotare, în care a reprezentat Parlamentul român.



În ce priveşte iniţiativele legislative, a participat alături de UDMR la 15 proiecte din care trei au devenit legi. Cea mai importantă o consideră cea prin care ordinul de protecţie se poate elibera imediat, în cazul violenţei în familie.



Ca vicepreşedinte al organizaţiei de femei din Partidul Popular European (PPE), Biro Rozalia a contribuit la adoptarea unei propuneri a UDMR de a avea o zi internaţională a echilibrului dintre muncă şi relaxare, stabilită pe 20 martie.