Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse au pierdut finala de dublu la BRD Bucharest Open

Perechea romana Jaqueline Cristian - Gabriela Ruse a pierdut astazi, 21 iulie, finala din proba de dublu de la turneul BRD Bucharest Open 2019. Cele doua romance au fost invinse de Viktoria Kuzmova si Kristyna Pliskova in doua seturi, scor 4-6, 6-7, dupa o ora si 38 de minute. BRD Bucharest Open! Mihaela Buzarnescu si Raluca Olaru, principalele favorite la dublu. 7 romance pe tablou Jaqueline Cristian si Elena Gabriela Ruse s-au impus, in semifinale, in fata Irinei Begu (28 de ani, nr. 47 WTA la dublu) si a Ralucai Olaru (30 de ani, nr. 39 WTA la dublu), cu scorul de 3-6, 6-3, 10-7 si s-au calificat in finala. Cuplul Viktoria Kuzmova si Kristyna Pliskova s-a calificat in finla prin neprezentarea echipei advers ...