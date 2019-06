Jared Kushner va dezvalui partea politica a planului de pace pentru Orientul Mijlociu la momentul oportun

Consilierul Casei Albe Jared Kushner a declarat miercuri că problemele economice cauzate de conflictul israeliano-palestinian pot fi rezolvate şi că va dezvălui partea politică a planului de pace la "momentul oportun", relatează Reuters şi AFP potrivit Agerpres.

"Reunind miniştri de finanţe şi comunitatea de afaceri, am reuşit să adun la un loc oameni care văd acest lucru la fel ca mine. Ceea ce este de fapt o problemă care poate fi rezolvată din punct de vedere economic", a declarat Kushner presei la încheierea conferinţei din Bahrein dedicată prezentării planului administraţiei Trump de a atrage investiţii de 50 de miliarde de dolari în teritoriile palestiniene şi ţările învecinate."Am crezut că este important să prezentăm viziunea economică înainte de viziunea politică pentru că vrem ca oamenii să vadă cum poate arăta viitorul", a adăugat el.Uşa rămâne "deschisă" pentru palestinieni dacă doresc să participe la partea economică a planului american vizând soluţionarea conflictului israeliano-palestinian, a dat asigurări Jared Kushner.Acuzând Autoritatea palestiniană, care a boicotat conferinţa, că nu a ajutat poporul palestinian, ginerele preşedintelui Donald Trump a adăugat: "Dacă vor să amelioreze condiţiile de viaţă ale poporului palestinian, am prezentat un plan formidabil în care se pot angaja"."Vom rămâne optimişti. Am lăsat tot timpul uşa deschisă", a mai spus el.În opinia Autorităţii palestiniene, Jared Kushner a venit cu acest plan de 50 de miliarde de dolari investiţii în teritoriile palestiniene pentru a permite administraţiei Trump, în mod deschis proisraeliană, să impună o soluţie politică care ar fi defavorabilă palestinienilor.Jared Kushner a precizat că partea politică, crucială, a planului său de pace, va fi dezvăluită "la momentul oportun" şi că există echipe care lucrează la partea economică şi cea politică a planului american de pace."Toţi participanţii la această reuniune (din Bahrein) au estimat că aceste reforme sunt posibile", a adăugat el, referindu-se la recomandările făcute pentru ameliorarea economiei palestiniene."Liderii palestinieni nu au făcut decât să acuze Israelul şi toată lumea că sunt responsabili de problemele poporului lor, pe când de fapt toţi sunt de acord că toate aceste lucruri sunt fezabile dacă guvernul lor acceptă aceste reforme", a adăugat el.