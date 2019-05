Jean-Claude Juncker, lovitura crunta: Am ales Sibiul pentru ca sa pun capat propagandei germane

Jean-Claude Juncker a spus că el a propus reuniunea de săptămâna aceasta de la Sibiu, joi 9 mai, împreună cu președintele Consiliului European Donald Tusk, încă din 2017.

Juncker a spus nu doar că el a ales și propus Sibiul din simpatia pe care o are pentru Klaus Iohannis, dar și pentru că Sibiul “reprezintă Europa centrală și Europa occidentală”.

Fără a pomeni președinția românească a UE sau PSD-ul, Juncker a spus că a ales Sibiu-Hermanstadt „din rațiuni luxemburgheze”. Am ales Sibiu, a spus el, "ca să pun capăt propagandei germane" care spune că niște coloni saxoni germani ar fi colonizat Ardealul.

În realitate, a spus Juncker, atunci când el se întâlnește cu Klaus Iohannis, cel doi vorbesc în luxemburgheză veche."Mai e oare un loc in Europa unde mă pot înțelege cu cineva in luxemburgheză?” a întrebat retoric Juncker.

Summit-ul UE de joi, 9 mai, de la Sibiu va fi pur ceremonial și a fost deja golit de substanță prin simplul fapt că Marea Britanie nu a părăsit încă Uniunea, așa cum se angajase și cum se străduie să facă de doi ani și jumătate încoace.

Asta înseamnă că liderii UE nu vor putea să afișeze o solidaritate totală, ritualică, în fața unei Marii Britanii care este încă membru în UE.

În loc să discute despre Europa de după Brexit, cei 27 vor anunța doar liniile vagi ale unei “agende strategice” pe următorii cinci ani.

Draftul declarației finale e unul din cele mai vagi vreodată, vorbind despre “să privim împreună spre viitorul comun” (“look ahead to our common future”) și “să ne apărăm modul de viață” (“protect our way of life”).

In forma sa actuală, declarația finală nici nu menționează Brexitul. La fel, Juncker nu a menționat azi nici România, dar nici PSD-ul și președinția Română. E ca și cum membrii vechi ai Uniunii, nucleul dur, occidental, integraționist și federalizator, caută să se manifeste cât mai puțin în această perioadă incertă de dinaintea alegerilor europene din 26 mai. Tot ce rămâne de reținut este că Juncker numește Sibiul un “oraș occidental”, își atribuie meritul alegerii lui ca loc pentru actualul summit de complezență și dă ca singur argument nostalgic faptul că el, Juncker, vorbește în luxemburgheză veche cu Iohannis.