Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene: 'Sa spunem ca totul merge prost e o eroare. Dar, nici sa spunem ca totul merge bine și perfect'

Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a declarat joi, la finalul summitului informal UE de la Sibiu, că să spunem că totul merge prost în cadrul structurii europene ar fi o eroare, dar nici nu există perfecțiune, potrivit mediafax.

De multe ori se spune că UE nu a știut să se ridice la înălțimea așteptărilor, dar avem peste 30 de directe care în proporție de 80% au fost adoptate. Sigur că s-ar fi putut face mai multe, dar instituțile europene ar fi reușit să prezinte și cele 7 propuneri din 2017 privind sistemul de azil. Atunci lanțul ar fi fost și mai impresionat. Dar aș putea spune că esențialul există. Tot ce nu s-a realizat sperăm să se realizeze în a doua jumătate a anului", a declarat Jean Claude Juncker președintele Comsiei Europene.

"Am constat azi că sloganul meu To be big on big and to be small on small este un slogan care a fost adoptat de ceilalți actori de asemenea. E important să privim lucrurile europene îndeaproape și să constatăm că față de 2014 șomajul a scăzut și a revenit la un nivel comparabil cu cel de dinainte de criza din 2007. Deficitele au scăzut. Să spunem că totul merge prost e o eroare. Dar nici să spunem că totul merge bine și perfect. Ar fi incomplet", a mai spus Juncker, la Sibiu.