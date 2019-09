Jean-François Zygel spune ca a transpus in muzica imaginea orașului București

Compozitorul şi pianistul improvizator Jean-François Zygel a afirmat că doreşte ca spectacolul pe care îl va susţine miercuri în piaţa Festivalului "George Enescu" să fie "transcrierea muzicală a oraşului Bucureşti", potrivit Agerpres.

El va cânta alături de Damian Drăghici. De altfel, concertul de improvizaţie, ce va avea loc în faţa Ateneului Român, se numeşte "Muzica Bucureştiului".

"Acum un an am petrecut o zi la Bucureşti, am citit cărţi despre oraş, anumite locuri le cunosc pentru că am văzut imagini pe internet cu ele sau din cărţi (...). Vreau să profit de fiecare moment pentru a vedea Bucureştiul şi pentru a arăta poimâine un concert care să fie portretul muzical al oraşului Bucureşti. O să mă folosesc de tot ce văd pentru a oferi această experienţă publicului. E transcrierea muzicală a oraşului Bucureşti", a povestit luni Jean-François Zygel, într-o conferinţă de presă, la Institutul Francez din Capitală.

Citește și: Rareș Bogdan intră la rupere: ‘Nu voi accepta niciodată’

Jean-François Zygel este atât de pasionat de arta sa încât, uneori, preferă să răspundă la întrebări cu mici improvizaţii la pian, în loc de cuvinte. A cântat alături de fotbalişti, staruri rock sau jazz şi spune că tot ce contează în improvizaţie este să fii conectat la moment. De altfel, a mărturisit că, duminică, la venirea în România, a improvizat la pian alături de ambasadoarea Franţei la Bucureşti, Michele Ramis, la o recepţie.

Artistul ţine să amintească faptul că improvizaţia este o tradiţie veche a muzicii clasice.

"Beethoven a improvizat toată viaţa. Cu un an înainte de a muri, încă avea concerte de improvizaţie. Liszt era compozitor şi improvizator, Bach improviza şi compunea, Mozart improviza şi compunea (...) Compoziţia este păstrată pentru eternitate, în timp ce improvizaţia este o creaţie a momentului", punctează el.

Totodată, artistul susţine că improvizaţia înseamnă şi legătura cu publicul.

"Poţi cere publicului să ţină un ritm pe care improvizezi, poţi aduce pe cineva pe scenă, să improvizezi alături de acea persoană. Improvizaţia te face să ai în vedere situaţia, locul în care eşti. (...) Poţi să cânţi alături de oricine, când eşti improvizator şi te adaptezi la situaţie, la pian, la acustică", povesteşte el.

Citește și: O femeie a fost legată azi de Gheorghe Dincă! Cine este ea de fapt

Pianistul afirmă că există multă muncă în spatele a ceva ce arată ca o joacă.

"Pentru a fi într-o stare propice improvizaţiei, trebuie să fi muncit enorm înainte. Să improvizezi înseamnă să creezi ceva pe moment având în spate un bagaj, bagajul de studii, experienţă şi viaţă. Nu este o creaţie spontană. Este o spontaneitate ce are drept fundaţie multă muncă", afirmă Jean-François Zygel.

El spune că artiştii îşi permit să se distreze pe scenă şi, uneori, repetiţiile pentru un concert durează zece minute.

"Când se întâlnesc mai mulţi artişti care improvizează, unii vor să repete înainte, alţii nu. Îmi amintesc. Într-o zi aveam trac. Trebuia să cânt cu Bobby McFerrin. Ne-am văzut la repetiţii, am cântat împreună zece minute şi când l-am întrebat ce vom face la concert, mi-a răspuns, zâmbind, 'Enjoy' ('Ne vom simţi bine' - n.r.). Asta a fost singura noastră repetiţie", a povestit pianistul francez.

Zygel a avut inclus, în programul său de luni, un masterclass de improvizaţie susţinut la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti şi adresat tinerilor muzicieni, iar marţi, de la ora 19,30, susţine un cine-concert cu muzica improvizată live la pian, "The Phantom of the Opera/Le Fantôme de l'Opéra", la Sala "Elvire Popesco" a Institutului Francez din Bucureşti. Miercuri, de la ora 19,30, susţine concertul de improvizaţie "Muzica Bucureştiului", împreună cu Damian Drăghici (nai), pe scena din Piaţa Festivalului "George Enescu". Intrarea la acest eveniment este liberă.