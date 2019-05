Jean Paler, noi probleme de sanatate. Artistul a ajuns pe patul de spital

jeanpaler

Vestile nu sunt deloc bune despre Jean Paler. Artistul sufera de o boala de inima si trece printr-o perioada grea din viata lui.

Jean Paler ar fi avut din nou probleme si a fost internat intr-un spital din Capitala. Actorului, in varsta de 64 de ani i-a fost montat un defibrilator in luna aprilie, dar acum se simte din nou rau si a ajuns pe perfuzii. Jean Paler are stari de lesin si chiar si-a pierdut cunostinta cand era pe strada, in urma cu o luna.

"Am mers sa fac un set de analize, pentru ca ma simteam foarte slabit. Nu mai eram in vana si cum sunt eu de felul meu. Nici sa mananc nu-mi mai venea.

Cardiologul mi-a spus ca sunt terminat. Doctorul mi-a spus ca inima mea nu mai functioneaza decat 30%. Mi-a zis ca trebuie sa ma trimita urgent sa ma internez. (...) Eu pot muri oricand.", declara Jean Paler in urma cu ceva timp.

