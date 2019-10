Jean-Paul Belmondo, in fotoliu cu rotile, dupa o a doua cazatura suferita in decurs de o luna

Actorul francez Jean-Paul Belmondo, în vârstă de 86 de ani, a suferit o a doua căzătură în decurs de o lună, fapt care nu l-a împiedicat să participe, deși în fotoliu cu rotile, la un eveniment dedicat boxului care a avut loc la Bruxelles, pentru a primi un premiu, potrivit gala.fr, scrie Mediafax.

Jean-Paul Belmondo a participat la gala Gants d'Or, care recompensează excelența în boxul belgian și care, anul acesta, a avut loc pe 18 octombrie.

Actorul a apărut la ceremonie, unde a primit premiul Gant d'honneur pentru că a contribuit la popularizarea acestui sport, în fotoliu cu rotile și cu un picior în ghips.

Potrivit publicației franceze Pure People, Jean-Paul Belmondo a suferit o căzătură în propria locuință cu o zi înainte de ceremonie.

În urmă cu o lună, Belmondo a suferit o altă "căzătură, urâtă, dar nu gravă", potrivit apropiaților actorului. Acesta s-a lovit atunci la un picior, un umăr și coaste.

Belmondo a jucat de-a lungul carierei roluri memorabile în filme franţuzeşti cu gangsteri, precum "The Big Risk", regizat de Claude Sautet (1960), şi "Borsalino", regizat de Jacques Deray (1970). Actorul a apărut şi în filme despre crime ("The Night Caller", regizat de Henri Verneuil din 1975), dar și romantice ("Love is a Funny Thing", 1969) şi drame precum "Itinerary of a Spoiled Child", din 1988, de Claude Lelouch.

Cu chipul brăzdat de riduri şi tot timpul bronzat, "Bebel", aşa cum este supranumit actorul de compatrioţii săi, nu a mai jucat în ultimii ani în filme, din cauza unui accident vascular cerebral suferit în 2011, care l-a lăsat cu un handicap fizic sever. Cu toate acestea, Jean-Paul Belmondo rămâne unul dintre actorii îndrăgiţi de francezi, figurând ani la rând în Topul 50 al personalităţilor preferate în Franţa.