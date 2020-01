Jean Paul Gaultier a imbracat staruri la ultima sa prezentare haute-couture. Irina Shayk, Boy George, Dita Von Teese, Amanda Lear i-au adus un omagiu creatorului francez - VIDEO

Celebrităţile au defilat, miercuri seară, la Paris, pentru a-i aduce un imagiu carierei creatorului francez Jean-Paul Gaultier, la ultima prezentare haute-couture a acestuia. El a profitat de acest eveniment pentru a evoca noi proiecte. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Miercuri seară, la Théâtre du Châtelet, Jean Paul Gaultier a organizat ultima prezentare haute-couture după 50 de ani de carieră. 250 de rochii, inspirate de modelele sale clasice: sânii conici, rochii port-jartieră, rochii păpuşi conflabile... purtate de muzele sale dintotdeauna. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Pentru această prezentare de modă, creatorul în vârstă de 67 de ani a făcut apel la numeroase staruri, combinând genurile, vârstele şi formele. Au urcat pe podium Iris Mittenaere, Catherine Ringer, Dita Von Teese, Kiddy Smile, Béatrice Dalle, Amanda Lear, Mylène Farmer, Bella Hadid sau Cristina Cordula, Bella Hadid, Gigi Hadid. Fiecare prezentare a fost un mini-spectacol: show-ul, pe de-a-ntregul, a durat o oră şi s-a încheiat apoteotic, cu Jean-Paul Gaultier purtat în triumf de colegi şi manechine. "A fost un bordel vesel, este tot ceea ce iubesc", a spus la final creatorul pentru BFM TV. "A fost prima dată pentru mine, pentru că nu am mai făcut niciodată o prezentare cu atâtea manechine. Am pus tot ce am iubit, tot ceea ce iubesc şi tot ceea ce am spus întotdeauna mai mult sau mai puţin". Dacă el asigură ca a semnat ultima prezentare de modă haute-couture, Jean-Paul Gaultier nu renunţă încă la modă. Şi a anunţat viitoare proiecte: "Creaţia de modă va continua ...