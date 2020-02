Jeff Bezos a cumparat o proprietate in Beverly Hills pentru suma record de 165 de milioane de dolari

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a stabilit un preţ record pentru o proprietate în Los Angeles, odată cu achiziţia uneia în Beverly Hills, în valoare de 165 de milioane de dolari, a anunţat The Wall Street Journal, citat de The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Achiziţia, care a fost făcută de la mogulul media David Geffen, este cea mai scumpă plătită de o familie în zona Los Angeles. Proprietatea de 3,6 hectare i-a aparţinut lui Jack Warner, fostul preşedinte al Warnes Bros Studios. Warner a construit o locuină de peste 1.200 de metri pătraţi în stilul unei reşedinţe georgiene din anii 1930, desrpre care se spune că ar fi avut pardoseală din lemnul pe care a stat Napolean când a cerut-o în căsătorie pe Josephine. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Architectural Digest a descris casa ca fiind a unui mogul de tip arhetipal cu "terase extinse şi grădini, două case de oaspeţi, seră şi trei saune, teren de tenis, piscină, teren de golf şi garaj pentru maşini unde avea service auto propriu şi benzinărie". Ann Warner, văduva lui Jack Warner, ar fi refuzat o ofertă de 25 de milioane de dolari după moartea soţului în 1978, spunând că va locui acolo până la moarte. În 1990, Geffen a cumpărat reşedinţa pentru 47,5 milioane de dolari şi a scos la licitaţie mobilă în valoare de 11 milioane de dolari, pe care a considerat-o potrivită pentru un muzeu, conform Los Angeles Times. A păstrat totuşi pardoseala din lemn. Bezos, care are o avere estimată la 131 de miliarde de dolari, a căutat o locuinţă în Bverly Hills şi Bel Air împreună cu partenera sa, Lauren Sanchez, ...