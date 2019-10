Jeff Daniels va interpreta rolul fostului director FBI James Comey intr-o miniserie bazata pe autobiografia acestuia

Jeff Daniels va interpreta rolul fostului director FBI James Comey într-o miniserie de patru ore realizată de studiourile CBS pornind de la cartea autobiografică semnată de Comey, "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership", conform unui material publicat luni de site-ul Deadline.com, potrivit Agerpres.

Al şaptelea director al FBI, James Comey a ocupat această poziţie în perioada 2013 - 2017. În cartea sa el vorbeşte despre rolul pe care l-a avut în schimbarea politicilor administraţiei Bush cu privire la tortură şi supravegherea electronică, dar şi despre scandalul e-mail-urilor în care a fost implicată fosta şefă a diplomaţiei americane şi candidată la preşedinţie Hillary Clinton, precum şi despre scandalul privind presupusul amestec al Rusiei în campania electorală care l-a adus pe Donald Trump la Casa Albă.În rolul lui Donald Trump, care ocupă o poziţie proeminentă în cartea fostului director al FBI, va juca actorul Brendan Gleeson.Filmările vor începe în luna noiembrie, iar data premierei va fi anunţată ulterior.

Scenariul adaptare este semnat de Billy Ray, care a mai lucrat la filme de non-ficţiune precum "Captain Phillips" sau "Shattered Glass". Billy Ray va ocupa şi scaunul regizoral pentru acest proiect. Alex Kurtzman, Shane Salerno şi Heather Kadin vor fi producătorii executivi ai seriei.



Billy Ray a lucrat la pregătirea acestui proiect mai bine de un an, pentru a se asigura că scenele din serie vor respecta realitatea. El a călătorit la Washington şi în alte câteva oraşe americane şi s-a întâlnit de mai multe ori cu James Comey şi cu familia sa, precum şi cu alte personaje cheie ale cărţii, printre care jurnalişti, agenţi FBI, politicieni republicani şi democraţi etc.



Cartea "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership", al cărei titlu este inspirat de solicitarea de "a-i jura credinţă" pe care Trump i-ar fi făcut-o directorului FBI când a preluat preşedinţia, s-a vândut în peste 2 milioane de exemplare.