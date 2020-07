Jefuita de patru ori, de aceiasi indivizi. Suspectii, prinsi dupa ce au dat lovituri si pe litoral (video)

Femeia fusese jefuită, în total, de patru ori de aceiași indivizi

Patru indivizi suspectați de mai multe infracțiuni de tâlhărie calificată și furt au fost prinși la Constanța, în urma unei acțiuni a, cu sprijinul polițiștilordin cadrulUn al cincilea suspect a fost prins la Giurgiu.Potrivit datelor oficiale, se pare că polițiștii au fost puși pe urmele indivizilor după ce o femeie a reclamat la Secția 24 din Capitală faptul că doi bărbați cu cagule au intrat cu forța în casa ei și, după ce au amenințat-o cu violența, ar fi plecat cu un laptop și un telefon mobil. Pe parcursul cercetărilor, a ieșit la iveală faptul că femeia fusese jefuită, în total, de patru ori de aceiași indivizi.Patru dintre aceștia au fost prinși la Constanța, iar un al cincilea a fost depistat la Giurgiu.Redăm, în continuare, datele complete puse la dispozițiade cătreLa 24 iulie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Investigaţii Criminale sector 5 au reţinut 5 bărbaţi cu vârste cuprinse între 17 şi 38 de ani, bănuiţi de săvârşirea mai multor infracţiuni de tâlhărie calificată şi furt.In fapt, la finele lunii iunie, Secţia 24 Poliţie a fost sesizată de o femeie, de 59 de ani, că doi bărbaţi necunoscuţi, cu feţele acoperite, i-au forţat uşa şi prin ameninţare i-au sustras din casă un laptop şi un telefon mobil. Cazul a fost preluat de Serviciul Investigaţii Criminale sector 5 şi sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 au fost demarate cercetări.Din datele investigative s-a conturat ipoteza, confirmată ulterior de partea vătămată, că aceiaşi bărbaţi, în acelaşi mod, ar mai fi sustras de la victimă şi alte bunuri, de trei ori, în lunile februarie şi mai ale acestui an, dar femeia s-ar fi temut să sesizeze aceste fapte.Din probatoriul administrat în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că barbaţii fac parte dintr-un grup de cinci bărbați, cunoscuţi cu preocupări infracţionale şi că în patru rânduri ar fi patruns în locuinţă, unde prin ameinţare, inclusiv cu un obiect tăietor, i-ar fi sustras mai multe bunuri.În exploatarea informaţiilor operative, ieri, 24 iulie, poliţisti implicaţi în soluţionarea cauzei s-au deplasat în judeţul Constanţa, unde au reuşit depistarea şi imobilizarea a patru din cei cinci bărbaţi.Simultan, o altă echipă, l-a depistat pe cel de al cincilea, în judeţul Giurgiu.Toti au fost conduşi la audieri şi ulterior reţinuţi.Din datele existente la acest moment rezultă presupunerea rezonabilă că bărbaţii depistaţi pe litoral ar fi savârşit mai multe infracţiuni de furt, de pe plajă.Cercetările sunt continuate de Serviciul Investigaţii Criminale sector 5 sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cu doi dintre bărbaţi în stare de arest preventiv sub aspectul săvârşirii infraciunilor de talhărie calificată, faţă de ceilalţi trei fiind dispusă măsura controlului judiciar sub aspectul savârşirii infracţiunii de furt.Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi Serviciului Acţiuni Speciale din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa.Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.