Jennifer Aniston, despre traumele provocate de mama ei

Acum o cunoscuta actrita si o femeie extrem de frumoasa, Jennifer Aniston (50 de ani), a avut o copilarie dificila alaturi de o mama care o critica tot timpul si care i-a provocat traume adanci.

Mama lui Jennifer, Nancy Dow, a fost actrita la randul ei si, chiar daca si-a dorit ce e mai bun pentru fiica ei, nu a stiut cum sa se comporte cu o fetita.

inca din primii ani de viata, Jennifer Aniston a observat cum problemele din casnicia parintilor se adancesc si, pana la urma, acestia au divortat. Ea a ramas in custodia mamei, care a criticat-o continuu, scotandu-i in evidenta toate defectele fizice: ochii prea departati, nasul prea mare, cateva kilograme in plus acumulate la pubertate.

Mai mult, Jennifer a crescut fiind convinsa ca este ”proasta”, fiindca la scoala nu se descurca deloc si nici nu se integra in colectiv din cauza lipsei de incredere in sine. Acasa, avea o mama foarte frumoasa si nu reusea sa ii semene, nici fizic, nici psihic.

Cu tatal ei nu a avut o relatie propriu-zisa, asa ca Jennifer era la ”mila” mamei si a temperamentului ei dificil. Intr-o buna zi, satula de criticile mamei, Jen i-a raspuns rastit, insa Nancy i-a ras in fata, asa ca tanara a invatat sa taca si sa suporte in liniste criticile.

In curand, Jennifer Aniston a aflat ca problemele de la scoala apareau din cauza dislexiei, o tulburare de citit care nu ii permitea sa inteleaga corect textele scrise. Si-a dat seama ca nu este proasta asa cum credea, iar de aici a inceput sa se intrebe daca nu cumva criticile mamei erau, si ele, nejustificate.

O data cu primele roluri la Hollywood, Jen a inceput sa prinda tot mai multa incredere in ea, mai ales ca a suferit si o interventie estetica la nas. Dar mama ei nu a putut sa se bucure pentru ea.

Serialul ”Friends” a insemnat un succes urias pentru Jennifer Aniston, dar fericirea ei era umbrita de interviurile date de mama ei, care o critica in continuare, de data aceasta in mod public.

Colegii de serial, in special Courtney Cox au fost alaturi de ea, iar Jen a jurat ca nu va mai vorbi niciodata cu mama ei. Aceasta nu a fost prezenta la nunta cu Brad Pitt. Traumele s-au vindecat incet, incet, dupa multi ani de psihoterapie, iar acum Jennifer considera ca viata alaturi de mama ei, chiar daca a fost grea, a ajutat-o sa devina femeia puternica de azi.

”Mama mea imi vorbea asa fiindca ma iubea si imi voia binele. Nu incerca sa fie rea, nu isi dadea seama ca imi va provoca traume care vor trece dupa ani de terapie. Se purta asa fiindca asa a fost si ea crescuta”, a declarat Jennifer Aniston aentru revista Elle.

