Jennifer Garner, desemnata cel mai frumos om din lume

Jennifer Garner a primit tilul de cel mai frumos om din lume din partea revistei People. Motivul pentru care actrita a fost aleasa pentru aceasta distinctie este „modul de viata echilibrat, in care imbina cariera, activitatile caritabile si cresterea celor trei copii ai ei”.

Garner, in varsta de 47 de ani, este actrita, co-fondator al companiei de produse alimentare organice pentru bebelusi Once Upon a Farm si este ambasadoare a grupului care militeaza pentru drepturile copiilor Save The Children.

Jennifer a declarat pentru People ca in copilarie nu s-a considerat „o fetita draguta”. De asemenea, ea a afirmat ca nici in prezent nu este o persoana foarte eleganta, preferand jeansii, pantofii sport si puloverele, cu exceptia tinutelor cu care apare pe covorul rosu.

Cine este Jennifer Garner

Jennifer Garner a devenit cunoscuta dupa ce a aparut in serialul de televiziune „Alias”. In ultimii ani ea a interpretat roluri in productii importante precum „Dallas Buyers Club”, „Ghosts of Girlfriends Past” si „Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day”.

Ea a fost casatorita de doua ori, cu Scott Foley din 2000 pana in 2003 si cu Ben Affleck din anul 2005 pana in 2015.

Pe Affleck l-a cunoscut in anul 2001, in timpul filmarilor pentru „Pearl Harbour”, dar s-au indragostit in 2003 pe platourile de filmare, cand lucrau la pelicula „Dardevil”. Au decis sa formeze un cuplu de abi doi ani mai tarziu, iar in aprilie 2005 s-au logodit. Dupa alte doua luni s-au casatorit, in cadrul unei ceremonii private, pe Insulele Turks si Caicos, in timp ce Jennifer era deja insarcinata cu prima lor fiica, Violet.

Au aparut apoi Seraphina, acum in varsta de 10 ani si Samuel, de sapte ani. In anul 2015 cuplul s-a separat, insa divortul a fost pronuntat in 2018.

Revista People publica anual, o lista a celor mai frumosi oameni din lume. Anul trecut, acest titlu i-a revenit cantaretei Pink.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.