Jennifer Lawrence va juca in 'Mob Girl', adaptare dupa cartea Teresei Carpenter

Jennifer Lawrence va juca în „Mob Girl”, adaptare după cartea Teresei Carpenter, autoare premiată cu Pulitzer, regizată de Paolo Sorrentino, scrie news.ro.

Lawrence, premiată cu Oscar pentru rolul din „Silver Linings Playbook” (2012), va fi şi producător al filmului bazat pe viaţa lui Arlyne Brickman, soţie de mafiot devenită informator al poliţiei.

Cineastul italian, cunoscut pentru „La Grande Belleza”, premiat cu Oscar la categoria „film în limbpă străină”, va regiza după un scenariu adaptat de Angelina Burnett şi va fi şi producător.

Actriţa, care a jucat recent în „Dark Phoenix”, lucrează în prezent la „Untitled Soldier Film”, cu regizoarea Lila Neugebauer, aflată la debut.

Sorrentino a lansat recent lungmetrajul „Loro”, despre Silvio Berlusconi, şi se află în post-producţie cu serialul „The New Pope”, cu Jude Law şi John Malkovich în distribuţie.

Americanca Teresa Carpenter este autoarea romanelor „Without a Doubt” (1997), scris cu Marcia Clark, bestseller New York Times, „Missing Beauty” (1988) şi „The Miss Stone Affair” (2003). Articolele scrise de ea în Village Voice, în 1980, au fost recompensate cu Pulitzer la categoria Feature Writing. Volumul de memorii ale lui Arlyne Brickman, „Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld”, a apărut în 1992.