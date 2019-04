Jennifer Lopez se CASATORESTE cu Owen Wilson. Vezi cum s-a ajuns aici

jennifer lopez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jennifer Lopez si Owen Wilson vor juca in comedia romantica „Marry Me”, produsa de STXfilms si regizata de Kat Coiro, potrivit Variety. Wilson se afla in faza finala a negocierilor, iar filmarile pentru acest lungmetraj sunt programate sa aiba loc in toamna. Scenariul este scris de John Rogers si Tami Sagher, supervizat de Harper Dill. Lopez si Wilson au mai jucat impreuna in „Anaconda” (1997). Veste SOC pentru Jennifer Lopez dupa ce a primit inel de 4 MILIOANE dolari: "Logodnicul te inseala" Acest nou film va reprezenta a treia colaborare a STX cu Lopez si producatorii Elaine Goldsmith-Thomas si Benny Medina, dupa „Second Act„ (2018) si „Hustl ...