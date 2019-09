Jennifer Lopez si Shakira vor canta la Super Bowl 2020

Shakira J Lo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantaretele Jennifer Lopez si Shakira vor urca pe scena in pauza finalei Super Bowl de anul viitor, scrie Variety. Cele doua artiste vor urma, astfel, unora ca Maroon 5, Justin Timberlake, Beyonce, Bruno Mars, Katy Perry si Lady Gaga, care au sustinut recitaluri in timpul celui mai vizionat program TV din Statele Unite. Super Bowl LIV va avea loc pe stadionul Hard Rock din Miami, pe 2 februarie 2020. Tatal lui Beyonce dezvaluie secretul. Care este motivul pentru care Beyonce are atat de mult succes Vestea a fost data pe conturile social media ale celor doua cantarete, iar National Football League a confirmat-o la scurt timp. Ultimele doua show-uri din pauza finalei - Maroon 5 si Justin Timberlake - au f ...