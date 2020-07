Jens Stoltenberg: NATO a oprit transformarea crizei sanitare, intr-o criza de securitate

NATO a trebuit să se adapteze, dar a fost capabilă să funcţioneze în timpul pandemiei de COVID-19 pentru a se asigura că criza sanitară nu devine o criză de securitate, a declarat vineri secretarul general al alianţei militare Jens Stoltenberg, citat de Reuters și preluat de Agerpres. “Principala sarcină a NATO este să asigure că […] The post Jens Stoltenberg: NATO a oprit transformarea crizei sanitare, într-o criză de securitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.