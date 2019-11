Jens Stoltenberg respinge punerea sub semnul intrebarii a viitorului si unitatii NATO

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins joi, la Washington, temerile referitoare la viitorul şi unitatea Alianţei Nord-Atlantice, exprimate în urmă cu o săptămână de către preşedintele francez Emmanuel Macron, relatează Xinhua. ''NATO este solidă şi a implementat cea mai mare consolidare a apărării colective de la încheierea Războiului Rece. NATO este mai puternică şi mai agilă decât ceea ce am avut pentru mulţi, mulţi ani'', a afirmat Stoltenberg, după o întrevedere la Casa Albă cu preşedintele SUA, Donald Trump. Potrivit unui comunicat al NATO, în timpul întâlnirii Jens Stoltenberg e evidenţiat că aliaţii europeni şi Canada îşi sporesc investiţiile în apărare, care s-au suplimentat cu peste 100 de miliarde de dolari în ultimii ani. De asemenea, Stoltenberg a remarcat rolul important al NATO în combaterea terorismului internaţional, inclusiv prin misiunile de pregătire a forţelor de securitate din Afganistan şi Irak, şi l-a felicitat pe Donald Trump pentru recenta operaţiune americană împotriva liderului grupării Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi. Într-un interviu publicat la 7 noiembrie de săptămânalul britanic The Economist, cu mai puţin de o lună înaintea Summitului NATO de la Londra, preşedintele Franţei a susţinut că "suntem pe punctul de a asista la moartea cerebrală a NATO", explicându-şi opinia prin dezangajarea SUA şi comportamentul Turciei, stat membru al Alianţei Nord-Atlantice. Şeful statului francez a pus sub semnul întrebării viitorul articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic, care prevede o solidaritate militară între membrii Alianţei dacă vreunul dintre ei este atacat. "Ce va însemna articolul 5 mâine? Dacă regimul lui Bashar al-Assad decide să răspundă Turciei, asta înseamnă că noi ne vom implica? Este o întrebare reală", a spus Emmanuel Macron. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Simona Aruştei)