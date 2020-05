Jessica Alba va juca in thrillerul de actiune 'Trigger Warning' al Netflix

Actriţa Jessica Alba va juca în următorul thriller de acţiune pregătit de Netflix, „Trigger Warning”, care va fi regizat de Mouly Surya, informează The Hollywood Reporter.

Josh Olson (nominalizat la Oscar pentru „A History of Violence”) şi John Brancato („Terminator Salvation”, „Surrogates”) au scris scenariul, iar Basil Iwanyk de la Thunder Road şi Erica Lee vor fi producători, potrivit news.ro.

Jessica Alba va fi producător executiv.

Ea va interpreta rolul unui veteran de război care moşteneşte barul bunicului său şi are o dilemă morală după ce descoperă adevărul despre moartea lui prematură.

Potrivit unor surse, acest film poate fi începutul unei francize, având în vedere succesul lungmetrajelor de acţiune „Spenser Confidential” şi „Extraction” ale Netflix.

Regizoarea Mouly Surya a devenit cunoscută cu „Marlina the Murderer in Four Acts”, care a avut premiera în programul Quinzaine des Réalisateurs de la Cannes 2017 şi a fost selectat să reprezinte Indonezia la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină” a premiilor Oscar.

Cunoscută pentru rolurile din „Dark Angel”, „Sin City” şi „Fantastic Four”, Jessica Alba poate fi văzută în prezent în serialul „Detectivele din L.A./ L.A.’s Finest”, unde joacă alături de Gabrielle Union şi pe care îl produce.