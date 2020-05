Joaquin Phoenix si Rooney Mara asteapta primul lor copil

Actriţa Rooney Mara aşteaptă primul ei copil, cu logodnicul său, actorul Joaquin Phoenix. Cei doi s-au logodit în secret anul trecut, după o relaţie de trei ani.

Joaquin Phoenix e cunoscut din filme pentru care a fost nominalizat la Oscar, precum „Gladiatorul", „Walk the Line - Povestea lui Johnny Cash" şi „The Master", iar în curând va trebui să îşi demonstreze abilităţile şi într-un rol din viaţă, cel de tată, potrivit mediafax.ro.

Phoenix şi Rooney Mara, cunoscută din pelicula regizată de David Fincher „The Girl with the Dragon Tattoo", aşteaptă primul lor copil, potrivit Page Six, care citează surse apropiate cuplului.

Joaquin Phoenix, în vârstă de 45 de ani, şi Rooney Mara, în vârstă de 35 de ani, s-au logodit în secret, în mai anul trecut, după o relaţie de trei ani.

Deşi sunt foarte discreţi în ceea ce priveşte viaţa personală, Phoenix a povestit anul trecut cum s-au cunoscut, sub semnul unor neînţelegeri, pe platourile filmului „Her", în 2013.

Într-un interviu pentru Vanity Fair, starul hollywoodian a spus că a crezut iniţial că Rooney „îl dispreţuieşte", dar ulterior a aflat că este doar timidă.

Joaquin, care a mai lucrat cu logodnica sa la filmele „Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" (2018) şi „Mary Magdalene" (2018), spune că Rooney este singura femeie despre care a căutat informaţii online.