jobjogjoy.com: Declaratie De Iubire

Declarație de iubire

Am descoperit puterea muzicii de a transpune emoții și senzații, pe care apoi mintea să le poată descifra și descrie prin cuvinte precum: înălțătoare, copleșitoare, minunată, plină de patos, sau plină de iubire.Fiecare dintre voi are melodii, cântece sau interpretări pe care să le conecteze cu diferite întâmplări din viață.Într-o perioadă de mare criză, a venit către mine minunata melodie a Gloriei GaynorI will survive https://www.youtube.com/watch?v=gmwwQBWRIAsCare m-a ajutat, cu ritmul și mesajul (puțin, cât l-am înțeles în acel moment) să trec peste situația dificilăAceastă melodie a rămas pentru mine ancora de ieșire din situații aproape imposibile, pentru că simpla ei auzire imi modifica vibratia corpului de la starea de ”nu mai pot”, la starea de ”ba mai pot”.Am supraviețuit atâtor furtuni încât realmente melodia îmi amintește că sunt vie.De curand, o nouă melodie m-a tot bântuit, în toate felurile, într-o altă tranziție – criză a vieții mele.La început, am legat-o de o amintire neplăcută și am tot gonit-o din preajma mea, întrucât îmi producea durere.Îmi amintea cât sunt de ”imperfectă” și cât de multe greșeli fac, zi de zi.Dar ulterior, am auzit-o diferit.Am schimbat poziția din care am perceput-o.Și melodia a devenit deodata o alta ancoră.Ed Sheran si Andreea Bocelli cu Perfect Symphony.Daca nu știți melodia – o recomand tuturor. Iar celor care știu și limba engleză, vă rog să ascultați cuvintele.Și dacă ascultați cu atenție – este un cântec de iubire PENTRU CORP.Pentru frumusețea care este corpul fizicAsta este ”iubirea pe care am găsit-o” – iubirea perfectă pentru mine – cea pentru corpul meu.Corpul mă aștepta de toată viața să-mi dau seama ce minune este, cum este mereu alături de mine, indiferent cât de rău mă port cu el, cum nu-l odihnesc când dorește odihnă, cum nu mă opresc din a face mereu treabă, deși el vrea să stea puțin, să respire.Și cum adoră să danseze pe ritmuri de muzică frumoasă – doar el cu el – fără spectatori și judecători!Îmi iubesc corpul minunat, sănătos, puternic și rezistent.Muzica mi-a amintit că toate declarațiile de iubire NU sunt pentru alte persoane, ci sunt pentru noi înșine.Pentru minunea care suntem fiecare dintre noi.Doar ne vedem în ochii altuia, mai bine. Atât. Și asta se întâmplă când primim energie (atenție) de la o altă ființă umană, pentru puțin timp.După care rămânem iar cu noi înșine. Cu corpul nostru.Cu minunea care suntem noi înșine.În fiecare seară și în fiecare ziAtât timp cât suntem vii.