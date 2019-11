jobjogjoy.com: Nedumerire

Una dintre temele ultimelor săptămâni a fost cea legată de încrederea în propriile puteri și identificarea darului / talentului personal.Am întrebat multă lume – care crede că este talentul / darul personal cu care a venit pe pământ?Când am descoperit că majoritatea răspund cu ”nu știu”, am căutat altă modalitate de a aflat răspunsul la această întrebare.Am iscodit cu privire la ce blocaj major, masiv, ce problemă uriașă are fiecare persoană, care o face să se simtă nemulțumită, neîmpăcată, neîmplinită.Ceea ce ne deranjează și ne urmărește întreaga viață este ceva ce noi repetăm iar și iar.Poate modul în care reacționăm la conflicte și respingere (fuga sau plânsul)Poate modul în care ne ascundem adevărul și inventăm povești și scenarii.Orice ar fi, ceea ce ne deranjează este ceva ce noi repetăm iar și iar, la perfecțiune și devenim ”specialiști” în sens negativ la ceva anume.Este mai ușor să identificăm ce facem greșit / ce ne blochează / de ce ne temem cel mai tare.Frică de singurătate, de moarte, de sărăcie, de boală, de respingere, de eșec?Fiecare dintre ele pot fi trăite iar și iar, în diferite părți ale vieții noastre, până devin normalul vieții (iar reacțiile noastre de compensare, devin experiența pe care o avem zi de zi).Ce facem zi de zi la perfecțiune?Facem curat lună, ca să nu se vadă la exterior ce murdare sunt gândurile, emoțiile sau faptele noastre?Verificăm compulsiv dacă am închis uși, aragaz, mașină, geantă etc și în ciuda asta, ceva se întâmplă, cineva intră și ceva ne dispare?Ne purtăm cât de frumos putem cu cei din jur, chiar și cu cei care ne agresează și sunt duri, sperând ca cineva să-și dea seama cât de buni suntem?Conduc mașina bine, pentru că o plimbare pe străzi mă relaxează și-mi detensionează corpul stresat de nemulțumirea interioară ce mă roade?Învăț să joc teatru, învăț să spun minciuni care sună exact ca adevărul, devin un actor perfect în viața mea, cu oamenii apropiați mie?În spatele tuturor acestor comportamente, ce încearcă doar să compenseze pentru situații dificile, se află mereu abilități pe care le repetăm până la perfecțiunea absolută.Aici se află darurile / talentele.Majoritatea oamenilor nu își definesc clar darurile sau talentele pe care le aduc în lume.Când găsim cuvinte potrivite, când numim ceva clar, dăm valoare acelui lucru.Pentru muzicieni și artiști este simplu să identificăm ”talentul” pe care îl oferă.Dar pentru ceilalți oameni?Fiecare are un dar, un talent, o abilitate – ceva ce pot dărui celorlalți și face o diferență.V-ați gândit fiecare la acest lucru?Că în spatele cele mai mari probleme / dificultăți pe care o aveți se află cel mai mare dar al vieții voastre.Nedumerirea la auzul întrebării cu care am început articolul dispare atunci când schimbăm focalizarea atenției.Ce te doare cel mai tare, acum, in viața ta?Acolo este problema.Și în spatele ei, se află, întotdeauna – DARUL.Merită căutat. Merită să trecem prin durere și să ajungem la dar.Face parte din drumul nostru omenesc de devenire și de găsire a unui loc pe acest pământ.De găsire a Sensului vieții noastre.